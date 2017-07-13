Странам СНГ необходимо вместе решать задачи по обеспечению безопасности в регионе – Назарбаев

Астана. 13 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Астане встречу с руководителями органов национальной безопасности стран СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщается на сайте Акорды в четверг, перед началом торжественного мероприятия по случаю празднования 25-летия создания комитета национальной безопасности РК глава государства встретился с руководителями органов национальной безопасности стран СНГ. В ходе разговора Н.Назарбаев отметил важность сотрудничества и взаимодействия специальных структур на международном уровне в деле обеспечения безопасности в регионе.

Задачи перед нами стоят общие. Нам необходимо всем сотрудничать. Времена сложные и в одиночку решать проблемы также тяжело. Президенты ваших стран близкие для меня люди и все вопросы мы решаем сообща», — сказал президент Казахстана.

В завершение глава государства поблагодарил руководителей специальных органов стран СНГ за участие в торжественном мероприятии и передал слова приветствия и добрые пожелания главам их стран.