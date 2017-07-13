Актау. 13 июля. КазТАГ – Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Актау по личным мотивам, сообщает корреспондент агентства.

«12 июля сбежал служащий войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Он сбежал из Актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование», — рассказали в войсковой части в четверг.

Отмечается, что молодого человека 1996 года рождения призвали в этом году из Карагандинской области.

Поиски военнослужащего продолжаются.

Вместе с тем сообщается, что еще одного солдата-срочника из войсковой части 6656 12 июля доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Как рассказали в войсковой части, военнослужащий повредил руку, пытаясь поймать падающее на него зеркало.

В свою очередь в больнице сообщили, что у солдата поверхностные раны.