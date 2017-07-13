Исекешев предложил создать совет мэров городов стран ШОС

Астана. 13 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Аким города Астана Асет Исекешев предложил создать совет мэров городов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент агентства.

«Мы выходим с инициативой создания совета мэров городов стран ШОС – между Россией, Китаем, Индией, Центральной Азией», — сказал А. Исекешев в ходе XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) «Новая программа устойчивого развития городов как ответ на глобальные вызовы» в четверг.

При этом он отметил, что целью совета будет являться сотрудничество в сферах торговли, обмен технологиями в области развития городов, градостроительство, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, смарт-технологии, развитие общественного транспорта, развитие электронной коммерции, связи между университетами и многое другое.

«Все эти цели отвечают идее ШОС. Совет мэров должен стать прагматичной площадкой, то есть не раз в год от сессии к сессии, а постоянно действующий орган», — уточнил он.

По его словам, именно глобальные города будут решать судьбу экономик стран и целых макрорегионов.

«Поэтому мы предлагаем создать площадку, единый информационный ресурс по обмену опытом. Мы знаем, что есть хорошие достижения во всех наших городах. При этом мы хотим расширить круг с включением стран СНГ: Россия, Беларусь, страны Центральной Азии, Кавказ, а также Китая и Индии», — пояснил А. Исекешев.

На его взгляд, «инициатива создания совета мэров является весьма актуальной».

«Уже осенью мы готовы приступить к работе и в следующем году провести первое заседание. Мы готовы организовать у нас в Астане», — заключил аким столицы.