25 человек намерены баллотироваться на пост президента Кыргызстана, из них 21 – самовыдвиженцы

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Алматы. 14 июля. КазТАГ – 25 человек намерены баллотироваться на пост президента Кыргызстана, из них 21 – самовыдвиженцы, сообщает КирТАГ.
По данным на 13 июля, в Центризбирком КР поступило 25 заявлений от желающих баллотироваться по пост президента страны. От политпартий в списке 4 кандидата. Остальные – самовыдвиженцы. В основном это действующие и бывшие депутаты, общественные деятели, правозащитники, а также трое безработных и 1 пенсионер.
Заявки ЦИК будет принимать до 1 августа.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.
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