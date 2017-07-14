Алматы. 14 июля. КазТАГ – 25 человек намерены баллотироваться на пост президента Кыргызстана, из них 21 – самовыдвиженцы, сообщает КирТАГ.

По данным на 13 июля, в Центризбирком КР поступило 25 заявлений от желающих баллотироваться по пост президента страны. От политпартий в списке 4 кандидата. Остальные – самовыдвиженцы. В основном это действующие и бывшие депутаты, общественные деятели, правозащитники, а также трое безработных и 1 пенсионер.

Заявки ЦИК будет принимать до 1 августа.