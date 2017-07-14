Управление Батумским морским портом перешло напрямую к казахстанскому КТО

Астана. 14 июля. КазТАГ – Управление ООО «Батумский морской порт» перешло напрямую к АО «КазТрансОйл» (КТО), говорится в сообщении казахстанской компании.

«В целях оптимизации структуры управления активами АО «КазТрансОйл» 28 июня в добровольном порядке была ликвидирована дочерняя компания Batumi Terminals Limited», — указывается в информации, распространенной в пятницу.

Как поясняется, КТО владело 100% акций компании Batumi Terminals Limited, зарегистрированной на Кипре, через которую осуществляло владение и управление ООО «Батумский нефтяной терминал» (БНТ). В свою очередь БНТ имеет эксклюзивные права на управление 100% акций ООО «Батумский морской порт».

В соответствии с постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» КТО была проведена системная работа по реструктуризации группы компаний Batumi Terminals Limited с целью сокращения промежуточных уровней управления между АО «КазТрансОйл» и основными производственными активами компании.