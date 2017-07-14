Женщины в Казахстане лучше образованы, но хуже трудоустроены

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Помимо менее благоприятных показателей трудоустройства, труд женщин хуже оплачивается. Инфографика

Женщины лучше образованы

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