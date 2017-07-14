Женщины в Казахстане лучше образованы, но хуже трудоустроены 14.07.2017 15:00 Жизнь 83 0 Помимо менее благоприятных показателей трудоустройства, труд женщин хуже оплачивается. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Стоматологи Казахстана заработали за 2016 год почти 3 миллиарда тенге Женщины-регулировщицы появились на дорогах Петропавловска «Человек культурный» в Казахстане живет в мечтах «Угрожает ли исламизация Казахстана светскому характеру государства?». «В Казахстане создан новый медиасоюз». «Кого в Казахстане можно считать богатым». «Азамат Мусагалиев: я казах, хоть и рожден в России»