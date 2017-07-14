Граждане Великобритании и Нигерии погибли при пожаре в ЖК в Астане

Астана. 14 июля. КазТАГ – Двое иностранцев – граждане Великобритании и Нигерии – погибли в результате пожара в ЖК «Хайвил» в Астане, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«Факт возгорания квартиры, имевшего место 14 июля в 05.00 часов в ЖК «Хайвил» по ул. Байтурсынова, зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст.292 ч.3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). На месте обнаружены тела гражданина Нигерии 1953 года рождения, его супруги 1963 года рождения гражданки Великобритании и двоих несовершеннолетних детей в возрасте 17 и 8 лет», — сообщили в ДВД в пятницу.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в квартире на 9 этаже. Площадь пожара составила 65 кв. м. В результате от отравления угарным газом погибли 4 человека, из них 2 детей.