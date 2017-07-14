В Алматы в результате ДТП с участием 4-х автомашин пострадали 4 человека

Алматы. 14 июля. КазТАГ – В Алматы произошло ДТП с участием 4-х автомашин, в результате которого 4 человека были госпитализированы, сообщает корреспондент агентства.

ДТП произошло около 17.00 по проспекту Райымбека, не доезжая ул. Полежаева. По предварительным данным, автомашины Mercedes-Benz ML и ГАЗель следовали по пр.Райымбека в западном направлении, а Mitsubishi Lancer и грузовик Iveco – в восточном направлении. По неизвестным причинам водитель автомашины Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Mercedes. ГАЗель, не успев затормозить, врезалась в Mitsubishi Lancer.

В результате аварии пострадали: водитель и пассажир Mitsubishi, пассажир Mercedes и водитель ГАЗели. Их всех госпитализировали в ближайшую городскую больницу.