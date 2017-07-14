Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-мае вырос на 34,9%

Астана. 14 июля. КазТАГ – Объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-мае 2017 года составил $6507,1 млн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в январе-мае экспорт в страны ЕАЭС составил $2014,1 млн, что на 34,4% выше показателя соответствующего периода прошлого года, импорт – $4493 млн (+35,1%).

В структуре экспорта Казахстана преобладают минеральные продукты – 37,7% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС, металлы и изделия из них – 32,8%, продукция химической промышленности – 14,1%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 8,4%.

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование – 23% к общему объему импорта из стран ЕАЭС, минеральные продукты – 17,6%, продукция химической промышленности – 16%, металлы и изделия из них – 15,2%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 13,5%.