Усть-Каменогорск. 14 июля. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев признался, что любит приезжать в Восточный Казахстан, сообщает корреспондент агентства.

«Я люблю приезжать в Восточный Казахстан. Очень приятно находиться в таком замечательном месте отдыха (в парке «Нұрлы жол» – КазТАГ). Не сомневаюсь, что многим горожанам и гостям Усть-Каменогорска понравится этот парк. Особенно важно, что еще один зеленой уголок появился в промышленном городе», — сказал Н.Назарбаев во время посещения строящегося парка «Нұрлы жол» в пятницу.

Также глава государства пригласил всех, кто еще не был на выставке EXPO в Астане, посетить ее.

«EXPO – значимое событие в истории страны. Всем, кто еще не посещал ее (выставку – КазТАГ), я рекомендую обязательно найти время и увидеть мировые достижения в сфере альтернативной энергетики своими глазами», — сказал он.

Напомним, Н.Назарбаев находится с рабочей поездкой в ВКО.