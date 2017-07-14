Усть-Каменогорск. 14 июля. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев признался, что любит приезжать в Восточный Казахстан, сообщает корреспондент агентства.
«Я люблю приезжать в Восточный Казахстан. Очень приятно находиться в таком замечательном месте отдыха (в парке «Нұрлы жол» – КазТАГ). Не сомневаюсь, что многим горожанам и гостям Усть-Каменогорска понравится этот парк. Особенно важно, что еще один зеленой уголок появился в промышленном городе», — сказал Н.Назарбаев во время посещения строящегося парка «Нұрлы жол» в пятницу.
Также глава государства пригласил всех, кто еще не был на выставке EXPO в Астане, посетить ее.
«EXPO – значимое событие в истории страны. Всем, кто еще не посещал ее (выставку – КазТАГ), я рекомендую обязательно найти время и увидеть мировые достижения в сфере альтернативной энергетики своими глазами», — сказал он.
Напомним, Н.Назарбаев находится с рабочей поездкой в ВКО.
В современном парке «Нурлы жол» на 5 га планируется высадить около 500 саженцев деревьев, здесь появятся комфортные зоны отдыха для разных возрастных категорий горожан, детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы и многое другое. Главной композиционной точкой новой зоны отдыха станет монумент «Нурлы жол» – символ единства народа Казахстана. Высота опор, выкрашенных в цвет государственного флага, шанырака и парящего орла, составит 22 м.comments powered by HyperComments