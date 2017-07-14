Президент Казахстана посетит с визитом Беларусь в ноябре

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ноябре посетит с визитом Беларусь, сообщают белорусские СМИ.

Как отметила в ходе встречи в Минске с госсекретарем РК Гульшарой Абдыкаликовой глава администрации президента РБ Наталья Кочанова, Беларусь выступает «за дальнейшее всестороннее углубление связей с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате». Она также сообщила, что 9 ноября планируется визит президента Казахстана в Минск.