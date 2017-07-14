Назарбаев сменил главу Центра стратегических разработок и анализа администрации президента

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Астана. 14 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил нового главу Центра стратегических разработок и анализа администрации президента РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Манасова Аяна Токтагановна освобождена от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Другим распоряжением президента на эту должность назначен Айдын Кульсеитов, ранее занимавший пост председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР).

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