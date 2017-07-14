В Караганде начался суд над 11-ю обвиняемыми в хищении нефти на Т10 млн

Караганда. 14 июля. КазТАГ – В Караганде начался суд по делу о хищении нефти на Т10 млн, сообщает корреспондент агентства.

На скамье подсудимых – 11 человек. Им предъявлено обвинение по трем статьями Уголовного кодекса РК: ст. 355 (умышленное повреждение или разрушение трубопроводов) ст.197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов) и ст.188 (кража).

Из 11 подсудимых 6 человек находятся в следственном изоляторе Караганды, двое – под залогом, еще трое – под подпиской о невыезде.

По версии следствия, они делали дыры в пролегающих в Карагандинской области трубопроводах нефтепровода «Павлодар-Шымкент», качали нефть и реализовали ее. От их действий пострадали АО «КазТрансОйл» и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод». Ущерб оценивается в Т10 млн.

Члены ОПГ были задержаны в марте этого года.

Между тем в АО «КазТрансОйл» отметили, что не исключена причастность подсудимых к кражам на других участках, но это предстоит выяснить в суде.

«В ходе суда могут возникнуть эпизоды причастности этих 11 лиц и к другим кражам, на других участках. Конечно же, это может быть известно только в зале суда», — сказала главный менеджер службы по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл» Елена Трифонова.

По ее информации, в последние годы тенденция с врезками к трубопроводам компании практически сводится к нулю, но случаи все же есть.

«Если в 2012-2014 годах врезки регистрировалось десятками случаев в год, то в 2015 году было зарегистрировано 12 незаконных врезок в трубопроводы, за 2016 год – 2 врезки», — уточнила она.