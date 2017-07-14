Суд над сотрудниками УССО по факту хищения Т3,5 млн бюджетных средств начался в Алматы

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Суд над сотрудниками управления специализированной службы охраны города (УССО), которые обвиняются в хищении более Т3,5 млн бюджетных средств, начался в Алматы, сообщили в пресс-службе городского суда.

«В Медеуском районном суде №2 13 июля в 15.00 было главное судебное разбирательство», — сказали в пресс-службе в пятницу.

На скамье подсудимых – 11 сотрудников спецохраны: командир 5-го батальона УССО города Алматы Андрей Михайлов, его заместитель Данияр Туякбаев, заместитель командира батальона по кадровой работе Алим Кожабеков, командиры взводов Ануарбек Маткаримов, Биржан Алмуратов, Жандос Рахимджанов, Юрий Ли, инспектора батальона Айдос Смагулов, Мухамбет Кадырбаев, Женис Канигаев, Асхат Турсунгалиев.

По материалам дела, подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более Т3,5 млн. Кроме того А. Михайлов, Д. Туякбаев, А. Маткаримов обвиняются в получении взятки, а инспектора А. Смагулов и М. Кадырбаев – в даче взятки.