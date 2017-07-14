Астана. 14 июля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с, +19+21.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с при грозе порывы 12 м/с, +27+29.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях сохраняется дождливая погода, местами грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, +17+22, +18+23, +20+25 и +19+24 соответственно.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также дожди, местами грозы, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, +17+22 и +23+28 соответственно.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, +25+30 и +29+34 соответственно; в Южно-Казахстанской области порывы ветра могут достигать 23 м/с. На территории Кызылординской области осадков не ожидается, +25+30. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, +26+31.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидается ясная погода без осадков, +27+32, +28+33, +25+30 и +22+27 соответственно; в Мангистауской области местами ожидается туман.

Местами в Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.