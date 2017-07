Когда придет ИГИЛ в Среднюю Азию

Секретарь Совета безопасности Афганистана Мохаммат Ханиф Атмар характеризует ситуацию так: «Началась большая война. Большая террористическая война… Мы воюем с иностранными террористами, которые пытаются завоевать Афганистан как плацдарм. Их цель – другие государства. И Россия - в том числе»

Издание Eurasia Review опубликовало статью Пола Гобла под названием «ISIS Defeats In Iraq And Syria Seen Leading To New Islamist Attacks In Former Soviet Space» — «Поражения Исламского Государства в Ираке и Сирии рассматриваются в качестве фактора, ведущего к развязыванию новых исламистских атак на постсоветском пространстве».

В ней говорится так: «Захват опорных пунктов Исламского Государства в Ираке и Сирии в течение последних дней не означает окончательного устранения угрозы, которую представляют собой исламистские активисты. Так, по мнению некоторых наблюдателей, эта группировка может начать новый этап войны, в котором сторонники ИГИЛ, не имея теперь уже территории, которую надо было бы отстаивать, возьмутся за осуществление террористических актов за пределами Ближнего Востока, а в частности на постсоветском пространстве.

Автор материала, опубликованного информационным агентством Lenta.ru, предполагает, что некоторые из вероятных целей рассеявшихся теперь уже боевиков находятся в Центральной Азии, а особенно в Таджикистане.

Но самый, пожалуй, тревожный прогноз исходит от координатора политического клуба «Русский Кавказ» Яны Амелиной. В своей речи на состоявшейся недавно Челябинской конференции она говорила, что в свете поражений, которые ИГИЛ понес на Ближнем Востоке, нарастает опасность самоубийственных терактов в Российской Федерации, чьи исполнители могут въезжать в страну в качестве мигрантов из Центральной Азии.

Некоторые из таких террористических акций могут быть предприняты людьми из среды примерно 4 тысяч российских мусульман, которые решили вернуться в свою страну, но куда более вероятным представляется их осуществление центрально-азиатскими или закавказскими рабочими-иммигрантами, которые прониклись джихадистскими идеями. По ее словам, единственный способ блокирования этих атак состоит в ограничении иммиграции.

А еще исследователь, специализирующийся на Северном Кавказе, утверждает, «что социальные сети, которые изначально создавались для виртуального общения, постепенно превращаются в технологию по апробации механизма подготовки молодежи к суицидальным и агрессивным действиям».

По словам Амелиной, это отражает тот факт, что происходящее «выглядит не радикализацией ислама, а исламизацией радикализма, то есть человек, ставший на путь джихадизма, выбирает этот путь, поскольку его привлекает деструктивность». Если бы исламисты не были так привержены деструктивной деятельности, радикалы искали бы себе поле деятельности в другом месте.

Кроме того, она предупредила о том, что молодые женщины все чаще становятся частью этой субкультуры и выбирают исламистские пути именно по той причине, что те соответствуют их радикальному настрою, а не потому, что они сделали осознанный выбор в пользу ислама и потом только прониклись радикализмом. «Хулиганистость» и насилие в среде девчачьих субкультур оказывается, таким образом, питательной средой для формирования следующего поколения террористов».

Вновь и вновь делаются заявления о возможной дестабилизации ситуации в постсоветской Центральной Азии на фоне все более осложняющейся обстановки у южных пределов этого региона. Особенно часто в таком контексте упоминается положение, которое складывается на границе Таджикистана с Афганистаном. Таджики говорят: «То шамол нашавад, барги дарахт намечунбад» («Пока не будет ветра, листья дерева не колыхнутся»). Казахи вторят им так: «Жел болмаса, шөптің басы қозғалмайды» («Пока не задует ветер, трава не шелохнется»). Так что, исходя из опыта народной мудрости, нельзя не признать того, что над постсоветской Центральной Азией «сгущаются тучи».

Но чего именно следует ожидать? На этот вопрос в фильме Александра Сладкова «Опиум для террора», показанном на телеканале «Россия 1» в рамках передачи программы «Специальный корреспондент» от 10 июля 2017 года, дал ответ Мохаммат Ханиф Атмар, в прошлом офицер-разведчик и ныне секретарь Совета безопасности Афганистана. Он сказал следующее: «Началась большая война. Большая террористическая война. В ней участвует и движение Талибан, и отряды, пришедшие из-за границы, и наши военные и полицейские силы, и наши спецслужбы. Мы воюем с иностранными террористами, которые пытаются завоевать Афганистан как плацдарм. Их цель – другие государства. И Россия — в том числе».

Нет, наверное, необходимости уточнять то, что Афганистан от России отделяют постсоветские центрально-азиатские государства. А значит, иностранные террористы, упоминаемые секретарем Совета безопасности Афганистана, пойдут сначала войной на Среднюю Азию и, далее, на Казахстан.

Какова степень готовности постсоветских центрально-азиатских республик к варианту развития событий вышеописанного порядка? Определенного гласного ответа на такой вопрос нет. Как бы то ни было, сказать в этой связи можно лишь одно. Нас, по-видимому, ожидают непростые времена.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.