С Байконура запущен «Союз-2.1а» с российским спутником «Канопус-В-ИК» и кластером малых космических аппаратов

Байконур. 14 июля. КазТАГ – С космодрома «Байконур» в 12:36:49 по времени Астаны с площадки №31 запущена ракета «Союз-2.1а» с российским спутником зондирования поверхности Земли «Канопус-В-ИК» и кластером малых космических аппаратов (МКА) в качестве попутной нагрузки, сообщает корреспондент КазТАГ.

Отделение головного блока (с разгонным блоком «Фрегат», КА «Канопус-В-ИК» и 72 МКА) от 3 ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» по полетной циклограмме планируется в 12:45:47.

Отделение КА «Канопус-В-ИК» намечено в 13:38:07 по времени Астаны. Отделение малых комических аппаратов (МКА) будет произведено в 3 этапа. На 1 этапе в 15:01:43 будут отделены 5 МКА. Затем на 2 этапе в 15:10:03 планируется отделение еще 19 МКА. На третьем этапе в 20:18:23 на орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат» будут выведены еще 48 МКА.

«Канопус-В-ИК» является вторым аппаратом в космическом комплексе «Канопус-В» и предназначен для решения оперативных задач мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений; обнаружения очагов лесных пожаров площадью 25 кв. м, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду; мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов; землепользования; наблюдения заданных районов земной поверхности; картографирования; обновления топографических карт.