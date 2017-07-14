Производимая в ВКО сельхозпродукция может экспортироваться в Китай, считает Назарбаев

Астана. 14 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с деятельностью ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», которое специализируется на молочном скотоводстве и растениеводстве, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщается на сайте Акорды в пятницу, президент РК осмотрел молочно-товарную ферму, где ему были продемонстрированы доильно-молочный зал и цех приема молока. Также в ходе посещения предприятия он ознакомился с достижениями сельхозпроизводителей области и побеседовал с аграриями региона.

«Восточно-Казахстанская область имеет давние прочные традиции в аграрном секторе экономики. Сельскохозяйственная отрасль в Казахстане имеет огромный потенциал, эта сфера будет все более востребованной в будущем. Сейчас перед нами открыт огромный рынок КНР, и производимая вами продукция может быть экспортирована в зарубежные страны», — сказал Н.Назарбаев на встрече с аграриями региона.