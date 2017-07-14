Ливневые дожди с грозой ожидаются почти на всей территории Казахстана в выходные

Астана. 14 июля. КазТАГ — Ливневые дожди с грозой ожидаются почти на всей территории Казахстана 15-17 июля, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Синоптики прогнозируют кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град, почти на всей территории Казахстана. При этом температура воздуха также сохранится ниже обычной для данного сезона», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что лишь на западе Казахстана воздух прогреется днем до +30+37, местами до +40ºС.

Согласно консультативному прогнозу, в Астане 15,16 и 17 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный 9-14 м/с, днем воздух прогреется до +22, +25 и +25 соответственно.