Караганда. 14 июля. КазТАГ – В Караганде вынесли приговор по делу об убийстве, за которое трех прокуроров отправили в отставку, передает корреспондент агентства.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 13 июля 2017 года признать Александра Морева и Тураджа Джабиева виновными по ст.96 ч.2 (убийство), ст.125 ч.2п (похищение человека), ст.251 ч.2 (незаконное хранение оружия) и по ст.200 ч.2 п.1 (неправомерное завладение автомобилем с группой лиц) (в редакции1997 года) на основании ст.58 ч.47 УК РК. А.Мореву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, Т.Джабиеву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности», — огласил приговор судья Шарип Сисимбаев.

Алексей Бурцев признан виновным по ст.58 ч.4 (назначение наказания по совокупности преступлений) УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

В ходе следствия было установлено, что между подсудимым А.Моревым и пострадавшим М.Алпысбаевым были напряженные отношения, последний даже угрожал расправой. Опасаясь угроз, А.Морев для самообороны незаконно приобрел обрез охотничьего ружья и обратился к друзьям с просьбой помочь выяснить отношения.

6 сентября 2014 года А.Морев и его соучастники (всего 6 человек) похитили и вывезли в степь М.Алпысбаева, где несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия. От полученных ранений М.Алпысбаев скончался на месте преступления.

В 2014 году Темиртауским городским судом по уголовному делу был вынесен обвинительный приговор в отношении А.Морева. Он был осужден на 4 года и 6 мес. Недовольные приговором родные погибшего обратились в генеральную прокуратуру с жалобой на то, что остальные участники преступления были выведены в статус свидетелей. В Темиртау была направлена комиссия проверить качество прокурорского надзора, которая показала, что прокуратура Темиртау необоснованно вывела других фигурантов за орбиту уголовного преследования. Обвинительный приговор Темиртауского городского суда был отменен Верховным Судом РК по внесенному протесту генерального прокурора РК, а дело было направлено на новое рассмотрение.

В прошлом году генеральный прокурор РК Жакип Асанов сообщал, что трех прокуроров привлекут к уголовной ответственности за допущенные нарушения при осуществлении надзора.