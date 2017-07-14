«Назарбаев отметил необходимость Казахстану быть всегда начеку и «держать порох сухим». «Почему Карим Масимов стал «фаворитом» среди казахстанских силовиков». «Страна матерей-одиночек. Каким будет наше общество через 20 лет?»

Сетевой Казахстан. 14 июля 2017г.

KAZPRAVDA . KZ . «Назарбаев отметил необходимость Казахстану быть всегда начеку и "держать порох сухим"» — В ходе своего выступления на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию КНБ, во Дворце Мира и Согласия Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил Комитету национальной безопасности жестко пресекать любые вредоносные идеологии и попытки дестабилизировать общество.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Почему Карим Масимов стал «фаворитом» среди казахстанских силовиков» — Судя по всему, приход Карима МАСИМОВА постепенно меняет баланс сил среди силовиков в пользу КНБ, в том числе с точки зрения антикоррупционной деятельности. Таким образом, с сентября прошлого года казахстанская спецслужба стала демонстрировать довольно большую активность в разных направлениях своей деятельности: от традиционной борьбы с экстремизмом и терроризмом до экономических преступлений и шпионажа, что говорило о серьезном карт-бланше, который получил Карим Масимов от президента. В любом случае, явно виден процесс в сторону значительного повышения влияния спецслужбы на фоне других силовых структур. И этот тренд обеспечивался определенными законодательными поправками.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан-2017: риски для системы. Настоящие и мнимые» — Алармистский настрой некоторых российских экспертов в отношении перспектив стран ЦА несколько поутих после того как транзит власти в Узбекистане не привел к системной дестабилизации. Но теперь у наших алармистов новый конек – тревоги в отношении будущего нашего главного евразийского партнера – Казахстана. Насколько реальными являются упоминаемые в экспертных раскладах риски для системы?

CAMONITOR . COM . «Эрзац-оппозиция страдает комплексом «последнего героя»» — Примеряя маски узников совести, они пытаются скрыть свои истинные лица. А вот апломбом и самомнением отнюдь не страдают, выдавая себя за героев и мучеников и рассчитывая, видимо, поймать на эту удочку солидный улов из наших с вами душ. Но пока эффект получается обратный. Новая волна оппозиции, существование которой ограничено рамками виртуального поля, несмотря на активные барахтанья, никак не может выплыть из моря эрзац-политики. И вряд ли сможет до тех пор, пока не перестанет организовывать боевые действия исключительно на территории абсурда.

«Иностранные консультанты: убить нельзя помиловать?» — Завозимые пачками из-за рубежа консультанты всех мастей и рангов давно уже стали красной тряпкой, раздражающей не только общество, депутатов, но даже президента страны. Правительственные структуры и квазигосударственный сектор ежегодно тратят на их услуги десятки миллиардов тенге. А толку от них как от козла молока. Разве что наши бастыки потешат свое самолюбие.

«Диплом или образование? О проблемах частных вузов в Казахстане» — Нынешнее поколение граждан среднего возраста нашей страны столкнулось в свое время с нововведением – оказалось, что для получения диплома достаточно четырех лет обучения вместо привычных пяти. Но при этом диплом бакалавра означал, что вы получаете неполное высшее образование. Некоторые из новшеств такого рода непонятны большинству казахстанцев до сих пор. Об этом и о других проблемах частного высшего образования мы беседуем с ректором Каспийского университета Жолдасбеком НУСЕНОВЫМ.

EXCLUSIVE . KZ . «Споры не о качестве, а о языке обучения» — В последние дни в казнете развернулись нешуточные споры о том, в какие школы отдавать детей учиться – с казахским или русским языком обучения. Каждая из сторон, которая ратует за тот или иной язык приводит свои убедительные, на первый взгляд доводы, но в тени остался ключевой вопрос, а с каким, собственно говоря, качеством знаний выходят бывшие школьники? Насколько они могут быть конкурентоспособны в будущем на рынке труда?

RADIOTOCHKA . KZ . «Страна матерей-одиночек. Каким будет наше общество через 20 лет?» — Сегодня в Казахстане распадается каждая третья семья. Более 90 процентов несовершеннолетних детей после развода родителей остаются с матерями. Половина из них не получают алименты, мало или вообще не общаются с отцами… Столь печальная статистика заставляет задуматься: а какое общество мы получим лет так через 20, когда страной будут управлять люди, получившие преимущественно «женское» воспитание? А главное — какие последствия эта тенденция будет иметь в целом для государства?

CARAVAN . KZ . «О том, почему устраивать дорогие тои и катать детей на золотых тронах неправильно рассказала Аружан Саин» — Известный общественный деятель Аружан САИН рассказала нам о том, как желание казахстанцев показать свое материальное превосходство над другими губит психику наших детей.

«Муратхана пытаются заставить признаться в убийстве Татишева по приказу Аблязова — жена Токмади сделала очередное громкое заявление» — Муратхан стал жертвой грязной политической игры! Кто стоит за всей этой операцией, где участвуют высшие чины КНБ, генпрокуратуры, МВД?! Кто такой Сергей Непропекин, чтобы по его заявлению по событиям 13-летней давности вдруг поднялась вся правоохранительная система страны?! Кто принял решение, чтобы моего мужа взяли в заложники? Кто решил сделать из него преступника и убийцу? Я пока не знаю ответы на мои вопросы, но я могу пообещать одно – я буду бороться за честное имя моего мужа и отца моих детей, за его свободу и жизнь до конца!

KURSIV . KZ . «Во сколько обошлось государству спасение БТА-ККБ?» — Сумму в 2,4 трлн тенге (примерно в $7,4 млрд), выделенную на решение проблем ККБ-БТА, можно было очень сильно сократить или даже совсем избежать, если бы эти глубокие проблемы решались своевременно — правительством, Нацбанком и ФНБ «Самрук-Казына». Такое мнение в интервью Къ высказал наш постоянный автор, экономист Жангир РАХЖАНОВ.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Как живут средние казахстанцы» — Анализируя динамику доходов 90% населения можно заключить, что она не связана с ростом ВВП и общим состоянием экономики, а в основном зависит от решений Правительства о повышении или не повышении социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере. То есть не экономика определяет доходы населения, а государство – своими решениями. Это говорит о неэффективности экономики в целом.

365 INFO . KZ . «Оплата работы имамов из бюджета: государство объединяется с религией?» — Политологи предполагают, что теперь и без того не нищее Духовное управление мусульман Казахстана сядет «на иглу» госсоцзаказа. Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ коротко назвал детище министерства «фондом имамов» и предположил, что финансироваться он будет либо в рамках госсоцзаказа, либо сядет на грант.

«Станет ли Малайзия новым источником импорта экстремизма в Казахстан?» — Неожиданно резкий рост числа казахстанцев, выезжающих в Малайзию, удивляет. Страна никогда не была туристическим приоритетом. Эксперты подтверждают — люди едут туда учиться. В том числе и в религиозных заведениях. А некоторые религиозные эксперты обращают внимание на то, что ислам в Малайзии отличен от ислама казахстанского.

AZATTYQ . ORG . «Деньги и политика на пути к свободе в «Шаныракском деле»» — Драматическим событиям в поселке Шанырак вблизи Алматы, где жители дали организованный отпор попытке полиции снести их дома, исполнилось 11 лет. Осужденные по этому делу некоторые фигуранты дела тщетно пытаются выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

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