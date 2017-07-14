В Атырауской области работодатели 28 тыс. жителей региона не делали пенсионных отчислений

Атырау. 14 июля. КазТАГ – ДВД Атырауской области выясняет, по какой причине у 28 тыс. работающих жителей региона не оказалось пенсионных отчислений, сообщает корреспондент агентства.

«В результате проведенного мониторинга выяснилось, что более 28 тыс. жителям области работодатели не перечисляли пенсионные отчисления. Собранные материалы переданы для выяснения в ДВД Атырауской области», — сказала и.о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Балдай Утегалиева.

По ее словам, с этого года в регионе начали работать мобильные группы по определению статуса населения.

«16 тыс. человек числятся как безработные, 20 тыс. – самозанятые. Приоритетная задача нашего управления – их трудоустройство, переобучение или повышение квалификации. По самозанятым – они нигде не зарегистрированы как безработные. Эти люди, по их словам, не нуждаются в работе, обеспечивая самих себя. Но с 1 июля они должны перечислять взносы за обязательное медстрахование, как раз в этом мы и не уверены. Поэтому получать медобслуживание они будут платно. Мы ведем в этом направлении разъяснительную работу», — отметила Б. Утегалиева.