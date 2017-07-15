До 350 тыс. тонн пшеницы ежегодно экспортирует Казахстан в страны Азии через терминал в Ляньюньгане

Ляньюньган. 15 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. До 350 тыс. тонн составляет ежегодный объем экспорта пшеницы из Казахстана в страны Азии через казахстанско-китайский терминал в Ляньюньгане, сообщил генеральный директор ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания» Лю Бинь.

«Посредством нашего терминала пшеница из Казахстана хорошо экспортируется на рынок Вьетнама и Малайзии, на очереди стоят Таиланд и Индонезия. По моим подсчетам, ежегодный объем экспорта казахстанской пшеницы, который проходит через порт в Ляньюньгане, сегодня достигает 300-350 тыс. тонн», — сказал Л.Бинь журналистам в ходе осмотра морского порта.

В то же время он отметил, что потребность рынка Азии ежегодно составляет 5 млн тонн зерна. Поэтому Казахстану следует как минимум утроить поставки своей пшеницы, считает он.

«В том случае, если правительство Казахстана сможет пойти на встречу своим фермерам в плане субсидий и ценового предложения, есть возможность экспортировать до миллиона тонн зерна в страны Азии через наш совместный порт. Кроме того, даже отмечается спрос в поставках просроченной прошлогодней пшеницы из Казахстана, которая прекрасно подходит для корма домашних животных», — сказал Л.Бинь.

Напомним, что соглашение о создании казахстанско-китайской базы логистического сотрудничества в порту Ляньюньган подписано в сентябре 2013 года. Датой старта работы совместного грузового терминала считается 1 июля 2014 года.