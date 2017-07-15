Двое туристов убиты, еще четверо ранены в результате вооруженного нападения на пляже в египетском Хургаде

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Две гражданки Германии убиты и еще по меньшей мере четверо туристов ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада, сообщает Русская служба ВВС.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. Изначально сообщалось, что по меньшей мере 6 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Агентство Рейтер, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщало, что в результате нападения погибли два украинских туриста. Позже руководитель местного подразделения службы безопасности заявил, что двое убитых – гражданки Германии, а не Украины. Среди четырех раненых, по его словам, также двое граждан Чехии.

Также сообщается, что среди раненых – трое граждан Сербии и гражданин Польши. Кроме того, в результате нападения ранена гражданка России. (у нее двойное гражданство – России и Украины).

Между тем ТАСС сообщает, что за преступником устроили погоню, но он успел перебраться в соседний отель, где успел напасть еще на трех иностранцев. Граждане Чехии и Армении были ранены, сейчас они также находятся в одном из госпиталей Хургады.

20-летний нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

Это уже вторая атака в Египте за сутки. Рано утром в пятницу городе Гиза неизвестные открыли огонь по полицейской машине, в результате чего погибли 5 полицейских.