Астана. 15 июля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на западе и юге Казахстана, на остальной территории республики пройдут дожди с грозами, местами возможно выпадение града, усиление ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный 9-14 м/с, +20+22.

В Алматы переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза, ветер 0-5 м/с, +26+28.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, возможно выпадение града, +18+23, +18+23, +19+24 и +20+25 соответственно; в Северо-Казахстанской области утром местами ожидается туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, днем воздух прогреется до +25; в Карагандинской области утром местами туман, в Восточно-Казахстанской области порывы ветра могут достигать 25 м/с.

В Жамбылской и Кызылординской областях ожидается ясная погода без осадков, +25+30; в Жамбылской области возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В горах и предгорьях Южно-Казахстанской областях возможны кратковременные дожди, грозы, по области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, +30+35. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, +23+28.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется погода без осадков, +28+33, +29+34, +27+32 и +23+28 соответственно.

В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, местами в Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.