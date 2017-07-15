На нескольких улицах Астаны в выходные отключат электроэнергию

Астана. 15 июля. КазТАГ – На нескольких улицах Астаны 15-16 июля будет отключена электроэнергия, сообщается на сайте столичного акимата.

«В связи с проведением капитального ремонта в некоторых районах города ожидается плановое отключение в электрических сетях 10/0,4 кВ», — говорится в сообщении.

Так, 15 июля с 9.00 до 18.00 от электроснабжения будут отключены абоненты по ул.Капал и ул.Балуана Шолака.

16 июля с 9.00 до 18.00 не будет электроснабжения по ул.Пионерская, 14, 18, пр.Сары-Арка, 22/1, пр. Абая, 21, ул. Омарова, 47А.