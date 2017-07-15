В Казахстан из Вьетнама будут поставлять экзотические фрукты

Ляньюньган. 15 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Редкие фрукты из Вьетнама, стран Юго-Восточной Азии и южного Китая планируется поставлять в Казахстан и Центральную Азию через порт Ляньюньган и маршрут Нового Шелкового пути, сообщил генеральный директор ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания» Лю Бинь.

«Этот коридор (Транспортный коридор от Хоргоса до порта Ляньюньган – КазТАГ) играет ключевую роль для экономик обеих стран. Мы планируем поставлять экзотические фрукты из Вьетнама, стран Юго-Восточной Азии и из Южного Китая через Ляньюньган и дальше по транспортному коридору в Казахстан и Центральную Азию», — сказал Л.Бинь журналистам на пресс-конференции в ходе осмотра морского порта.

Кроме того, по его словам, казахстанские производители могут использовать транспортный коридор и порт для экспорта своей продукции в Японию и Южную Корею. В этих странах востребованы казахстанская мука, мучные изделия и мясная продукция.

Как уточнил Л.Бинь, за три года с момента запуска казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган объем экспорта и импорта, прошедшего через него, уже превысил 8 млн тонн. Объем обработки контейнеров – 500 тыс. единиц.

Порт Ляньюньган – самая восточная точка совместного казахстанско-китайского проекта по созданию трансконтинентального транспортного коридора. Этот коридор образуется в результате стыковки инициированной президентом РК Нурсултаном Назарбаевым программы «Нурлы жол» и заявленного председателем КНР Си Цзинь Пином проекта «Один пояс, один путь».

Соглашение о создании казахстанско-китайской базы логистического сотрудничества в порту Ляньюньган подписано в сентябре 2013 года. Датой старта работы совместного грузового терминала считается 1 июля 2014 года.