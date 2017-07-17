Гендиректор «Казавиаспаса» подозревается в получении взятки в $100 тыс. за подписание контракта на приобретение вертолета

Астана. 17 июля. КазТАГ – Генеральный директор АО «Казавиаспас» Малик Досымбеков задержан по подозрению в получении части взятки в $50 тыс. за подписание контракта на приобретение вертолета МИ-171Е, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«13 июля департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Алматы после получения части взятки в размере 50 тыс. долларов США от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 млн долларов США задержаны с поличным генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК Досымбеков М.Д. и генеральный директор РГКП «Казавиалесохрана» МСХ РК Сексенбаев Т.Т.», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

При этом сообщается, что общая сумма взятки составила $100 тыс.

С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, проводится досудебное расследование.