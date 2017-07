Сближение Восточной Европы с Китаем вызывает обеспокоенность у некоторых в Западной Европе. Многие там также обеспокоены тем, что Пекин хочет добиться большего политического влияния, вбивая клин между членами-учредителями и новыми членами Европейского Союза

Газета Macau Daily Times опубликовала статью под названием «New Silk Road encroaches on US turf in East Europe» — «Новый Шелковый путь посягает на американскую сферу влияния в Восточной Европе».

В ней говорится так: «Лидеры Восточной Европы прикладывают все усилия к тому, чтобы очаровать китайцев. Когда Си Цзиньпин в прошлом году отправился в региональное турне, сопровождавшееся посещением различных столичных городов, в Праге в честь его прибытия проводилось парадное шествие, следовавшее по большим бульварам чешской столицы. Вдоль них по такому случаю были вывешены красно-желтые китайские флаги, некоторые из них были сорваны активистами, которые осуждают политику Китая в Тибете.

«Вероятно, с большей готовностью выказывалось желание отодвинуть связанные с Китаем вопросы прав человека задний план, — сказал Ян Бонд, директор по внешней политике брюссельского Центра европейских реформ и бывший британский дипломат. – В Европе касательно многих аспектов в экономическом плане имеет место серьезная озабоченность в отношении курса, которым следуют США».

Товарищеские отношения между Восточной Европой и Китаем вызывают обеспокоенность у некоторых в Западной Европе. Европейский Союз настаивает на том, чтобы Си Цзиньпин гарантировал его компаниям такой же свободный доступ к занятию бизнесом в Китае, какой китайцы получают в Европе. Многие также обеспокоены тем, что Пекин хочет добиться большего политического влияния, вбивая клин между членами-учредителями и новыми членами блока.

Польская правящая Партия закона и справедливости, имеющая разногласия с Европейской комиссией по целому ряду вопросов, в частности по проблеме обеспечения верховенства закона и по миграционной политике, также налаживает дружеские связи с Трампом, который удостоился теплого приема во время своего недавнего визита в Варшаву. А вот чешский президент Милош Земан желает сближения с Китаем и Россией, а не с НАТО и Европейским Союзом.

Но отчуждение своих более развитых соседей посредством обхаживания Китайской Народной Республики, возможно, даже окажется игрой, которая, как говорится, не стоит свеч. Такое мнение высказывает Керри Браун, научный сотрудник Королевского института международных отношений Великобритании (Chatham House) и бывший первый секретарь британского посольства в Пекине.

Китайские прямые иностранные инвестиции в регион по-прежнему бледнеют по сравнению с аналогичными вложениями США и Европейского Союза.

«Восточноевропейские ожидания высоки, и я задаюсь вопросом, не окажется ли это большой проблемой, — сказал Браун. — Китайцы не просто так раздают помощь и деньги. Существует значительная склонность к рассматриванию деяний Китая в качестве благотворительных дел. Я же просто не думаю, что такие представления очень уж реалистичны».

В ходе состоявшегося декабре 2015 года IV саммита Central and East Europe + China (CEEC), китайский премьер-министр Ли Кэцян объявил о планах двукратного увеличения инвестиций Китая в 16 европейских стран, а также товарооборота с этими государствами, который на тот момент составлял порядка $45,5 миллиардов.

Регион Центральной и Восточной Европы, как ожидается, станет одним из важных звеньев Экономического пояса Шелкового пути – проекта, осуществляемого в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь».

Пекин ожидает, что сближение с Центральной и Восточной Европой и налаживание тесного сотрудничества со странами этого региона позволят распахнуть окно в Западную Европу — к главному партнеру Китая и одного из главных объектов вкладывания китайских инвестиций.

Группа CEEC, которая также известна как «16+1», представляет собой новую платформу для сотрудничества, выработанную совместными усилиями Китая и стран Восточной и Центральной Европы.

Президент Си Цзиньпин отметил, что Пекин рассматривает сотрудничество между Китаем и 16 странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в качестве важного промежуточного этапа в деятельности по внедрению инициативы «Пояс и Путь» в европейскую экономическую систему. Но в Западной Европе, похоже, не всем по нутру такие перспективы.

