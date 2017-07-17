Глава «Казахстан инжиниринг» досрочно покинул свой пост

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Астана. 17 июля. КазТАГ — Глава нацкомпании «Казахстан инжиниринг» Ерлан Идрисов досрочно покинул свой пост, следует из сообщения на сайте премьер-министра РК.

«Решением совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия председателя правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Е.Идрисов руководил нацкомпанией «Казахстан инжиниринг» с февраля 2015 года. Ранее в разные годы возглавлял управление международных финансовых отношений департамента межстрановых финансовых отношений министерства финансов Казахстана и департамент технической политики и инноваций НК «Казахстан инжиниринг».

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