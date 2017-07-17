Более Т870 млн необходимо полицейским для внедрения электронных протоколов по всему Казахстану

Астана. 17 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Т874 млн необходимо полицейским для внедрения электронных протоколов по всему Казахстану, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Хотел бы сказать, эта деятельность требует материальных затрат. Сейчас приобрели 50 планшетов, 50 терминалов. До конца года нам акимат обещает 150 (планшетов – КазТАГ), но чтобы стопроцентно работали наши астанинские полицейские, им нужно 283. Для того, чтобы в Казахстане это запустить, нам нужно 2971, общая цена вопроса где-то 874 млн тенге», — сказал К. Касымов в ходе презентации первого проекта «Электронные протоколы» информационной системы «Единый реестр административных производств» (ЕРАП) в понедельник.

При этом он отметил, что вопросы финансирования в этом плане находятся в ведении акиматов.

«Внедрение этой практики позволит нам ускорить работу наших полицейских и исключает излишнюю бумажную работу. Думаю, в любом случае, это все содержится за счет местных бюджетов, если акимы нас поддержат, мы облегчим работу. Она дает нам, во-первых, скорость, во-вторых, реальность, и, в-третьих, прозрачность работы наших полицейских», — пояснил глава ведомства.

Напомним, проект «Электронные протоколы» заработал в Астане. По словам заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Баглана Бакауова, в рамках данного этапа комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах. Приложение позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате. Электронный протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных. Правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью «стилуса». Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр. Второй экземпляр с «живой» подписью нарушителя остается у инспектора.

Как добавил Б. Бакауов, электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление.

Как отмечается в информации ДВД Астаны, плюсами проекта для граждан будет экономия времени при оформлении штрафов до 3-5 минут и прозрачность оформления, соблюдение процессуальных прав, исключаются приписки. Для государства главный плюс – это избавление от бумажной работы.

Разработчиками ЕРАП и, в частности, данного проекта является комитет по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК.