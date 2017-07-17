Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,5%

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,5%, следует из сообщения регулятора.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,5% с коридором +/-1%», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как поясняется, уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками Нацбанка и «остается в рамках целевого коридора, инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне». Инфляционные риски возможны со стороны факторов предложения, возникающих на рынках отдельных товаров, и отклонения внешних параметров от базового сценария развития экономики.

«Тем не менее траектория замедления темпов прогнозной инфляции в среднесрочном периоде повышает вероятность снижения базовой ставки как в краткосрочной перспективе, так и на горизонте предстоящих 12-18 мес. в целях обеспечения соответствия реальной процентной базовой ставки долгосрочным потенциальным темпам экономического роста», — указывается в сообщении.

Отмечается, что годовая инфляция в июне 2017 года составила 7,5% и продолжает сохраняться в пределах целевого коридора Нацбанка (6-8%). Важными признаками нисходящего тренда инфляции являются, в частности, показатели базовой инфляции, не учитывающие ценовые шоки и волатильные компоненты, которые «с начала года заметно замедляются и складываются на более низком уровне по сравнению с общей инфляцией». Так, в июне базовая инфляция составила 6,8% (в декабре 2016 года – 8,9%).

«Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется волатильностью. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне ниже $50 за баррель и ускорение роста индекса цен на мировых продовольственных рынках в мае-июне, в основном вследствие удорожания молочной продукции и зерновых, может привести к усилению инфляционного фона», — считают в Нацбанке.

Также сообщается, что денежно-кредитные условия остаются нейтральными. «В условиях избыточной ликвидности ставки денежного рынка сохраняются возле нижней границы процентного коридора. В связи с запуском в третьем квартале текущего года программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора ожидается последующее восстановление его кредитной активности», — говорится в пресс-релизе.

Очередное решение о базовой ставке будет объявлено 21 августа 2017 года.

Напомним, 20 февраля этого года Национальный банк Казахстана понизил базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%, а 10 апреля принял решение сохранить ее с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. 5 июня ставка была снижена с 11% до 10,5% с коридором +/-1%.