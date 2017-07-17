Главы МИД ОДКБ приняли заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности

Новости 74 0

Астана. 17 июля. КазТАГ – Министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник в Минске приняли заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности, сообщила пресс-служба МИД РК.

Как отмечается, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности, а также подготовку к юбилейному саммиту ОДКБ, запланированному на вторую половину года в Беларуси.

«Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ было принято заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности, в котором отмечается озабоченность ростом преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. Стороны выразили намерение продолжать активную работу по противодействию преступлениям в этой сфере», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Решено активизировать деятельность рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ», — отмечается в сообщении.

В частности, указано, что глава внешнеполитического ведомства РК К. Абдрахманов предложил активизировать деятельность координационного консультационного центра ОДКБ «по реагированию на компьютерные инциденты, а также наладить практическое взаимодействие экспертов, обмен опытом, информацией по новейшим разработкам для повышения уровня защищенности стратегических объектов».

«В ходе заседания были одобрены инициированные казахстанской стороной изменения в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества, которые, в частности, определяют порядок ценообразования на продукцию военного назначения, поставляемую партнерам на льготных условиях», — уточняется в тексте.

По итогам СМИД был утвержден перечень тем совместных заявлений на 2017 год и план консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Меры по обеспечению информационной безопасности стран ОДКБ обсудят главы МИД на заседании в Минске
  2. Странам СНГ необходимо вместе решать задачи по обеспечению безопасности в регионе – Назарбаев
  3. Главы МВД СНГ утвердили документ по противодействию вербовке граждан в экстремистские организации
  4. Главы Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества
  5. 2879 семей приняли участие в национальном конкурсе «Мерейлi отбасы»

Новости партнеров

Загрузка...