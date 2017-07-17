Астана. 17 июля. КазТАГ – К прогнозированию паводков в Казахстане привлечены эксперты из Европы и США, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Впервые в работу по прогнозированию паводков в Казахстане вовлечены эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) и национальных гидрометеорологических служб Европы, которые оказывают консультативную и техническую поддержку», — цитирует пресс-служба генерального директора РГП «Казгидромет» Марата Кынатова в сообщении, распространенном в понедельник.

Также консультативно-техническую поддержку оказывают коллеги из Национального водного центра и других специализированных организаций США.

«12-13 июля эксперты ВМО и национальной гидрометслужбы Италии совместно со специалистами вычислительного центра и департамента гидрологии РГП «Казгидромет» приступили к разработке пилотной модели гидрологического прогнозирования на примере реки Арысь», — отмечается в пресс-релизе.

По данным РГП «Казгидромет», 14 июля состоялось расширенное совещание, посвященное итогам деятельности за 2016 год – первое полугодие 2017 года. Участники совещания ознакомились с программой модернизации РГП «Казгидромет» на 2017-2020 гг., одобренной министерством энергетики РК. Программа предусматривает полное оснащение наблюдательной сети экологического, метеорологического и гидрологического мониторинга.

«В рамках программы модернизации совместно с РГП «Казаэронавигация» планируется установить 25 метеорологических радиолокаторов, для покрытия всей территории Казахстана, что обеспечит более высокую точность прогнозов», — отмечается в пресс-релизе.