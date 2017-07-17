Системы выдачи электронных протоколов за нарушения ПДД заработала в Астане

Астана. 17 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . В столичном департаменте внутренних дел презентовали проект «Электронные протоколы», передает корреспондент.

«Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно с отделов внутренних дел. Это первый этап большого проекта «Единого реестра административных производств» (ЕРАП) по созданию электронного административного производства. В рамках данного этапа комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах», — сказал заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Баглан Бакауов в ходе презентации проекта в понедельник.

По его словам, приложение позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате. Электронный протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных.

«Ознакомление с протоколом – правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью «стилуса». Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр. Второй экземпляр с «живой» подписью нарушителя остается у инспектора», — пояснил спикер.

Как добавил Б. Бакауов, электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление.

«Оно будет приходить в формате о статусе протокола. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в интернет, то по указанной ссылке в sms-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол», — заключил замглавы комитета.

Как отмечается в информации ДВД Астаны, плюсами проекта для граждан будет экономия времени при оформлении штрафов до 3-5 минут и прозрачность оформления, соблюдение процессуальных прав, исключаются приписки. Для государства главный плюс – это избавление от бумажной работы.

Разработчиками ЕРАП и, в частности, данного проекта является комитет по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК.