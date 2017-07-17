Дайте миллиард на собственников квартир

Чиновники возмущены бестолковостью народа в вопросах управления жилищным фондом, но сами погрязли в неадекватности

Государственные функционеры не могут понять суть проблемы управления жилищным фондом КСК. Для них это некачественное оказание услуг по обслуживанию КСК. Тогда как в реальности она заключается в том, что у жителя нет возможности проконтролировать целевое использование своих средств и отсутствует механизм реализации своих прав. Но вместо того, чтобы искать пути, каким образом собственник квартиры может влиять на целевое использование средств, чиновники ищут, как заставить собственников квартир платить целевые председателю КСК. Бюрократы даже не понимают, что председатели КСК их руками решают свои личные задачи, не связанные с интересами КСК. Мы указывали ранее, что интересы КСК, его председателя и собственника не всегда совпадают, и про это не надо забывать.

Если проанализировать заявления чиновников и депутатов, то для них главная проблема в том, что председатель КСК не может собрать деньги с собственников и второе – не может обеспечить качественную работу по обслуживанию КСК. Из-за этого в закон вносились и продолжают вноситься бессмысленные изменения, которые не меняют сложившегося положения вещей. Индикатором абсурдности ситуации служит то, что после очередных изменений поток жалоб не уменьшается, а увеличивается.

Собственник и председатель КСК должны индивидуально приходить к решению возникшей проблемы. И только в этом случае она может спокойно решаться на местах в режиме реального времени, не доводя дело до суда. Данные элементарные вещи и являются сутью проблем управления КСК, которую чиновники в упор не видят. Все это рельефно видно при сравнении с недавним прошлым. В советское время собственником жилья выступало государство. Житель не имел права распоряжаться финансами на содержание жилого фонда. Зато у него был механизм контроля качества работ в доме проживания – право подписи под актами о списании средств и актами о приемке в эксплуатацию. То есть без подписи жителей в этих актах бухгалтерия домоуправлений не имела право списывать средства, даже если в таких документах стояла подпись начальника домоуправления. В делопроизводстве домоуправления все финансовые документы строго фиксировались согласно инструкциям (на современном языке – алгоритмам действий). Это и есть финансовая дисциплина, что отсутствует в КСК.

А сейчас жителям, как собственникам квартир, дали право распоряжаться финансами (то есть утверждать бюджет, штатное расписание КСК, оклады и прочее), но забыли расписать процедуры действий всех участников процесса (включая механизм контроля качества работ в доме проживания), как это действовало в СССР. «В итоге не я, как собственник и хозяин денег, руковожу работой наемного работника (председателя КСК) и всеми процессами, которые проходят в сфере управления жилищным фондом, а наоборот: всеми процессами и нами-собственниками в том числе, руководит наемный работник. Абсурд», – указывает Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей».

Кто виноват и что делать? Если чиновники и дальше будут подходить к решению проблемы с той же позиции, то остаются лишь два выхода. Либо менять народ, который ничего не понимает в предлагаемом чиновниками процессе управления и обслуживания жилого фонда, либо менять подход к решению двадцатилетней, набившей оскомину проблеме.

Для достижения нормального результата требуются ресурсы интеллекта, финансов и времени. Однако вложенные адекватно, они сделают рывок вперед и не потребуют возвращения назад. Сейчас же мы наблюдаем лишь движение по замкнутому порочному кругу. Финансирование можно осуществить за счет тех средств, которые ежегодно неосваиваются министерствами и ведомствами – одного миллиарда из них будет вполне достаточно. Миллиард тенге нужен не для чиновников, а для специального Фонда содействия собственникам квартир, куда будут перечисляться средства для оплаты труда специалистов по мере выполнения необходимых работ.

Есть проект Концепции собственника квартиры «Я хозяин дома». На ее основании необходимо разработать модель (или модели) по управлению жилищным фондом КСК и муниципальным жилищным фондом. После чего, на основании этих моделей, доработать проект программы модернизации управления жилищным фондом Республики Казахстан. «В результате мы освободим чиновников от той ненужной рутинной работы, которой они занимаются, потому что все мелкие, но такие важные вопросы для жителей, будут решаться на местах, не доходя до акиматов. Тем самым мы дадим старт цивилизованному процессу управления жилищного фонда», – подчеркивает г-н Пермин.

Но мы не должны отступать от фундаментального принципа концепции. Он заключается в том, что во главу угла поставлен житель – собственник квартиры и его решение является основополагающим. «При таком подходе исчезнет вынужденная пассивность жителей, на которую постоянно жалуются чиновники, хотя сами же ее своими неправильными действиями и создают», – прогнозирует Владимир Пермин.

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