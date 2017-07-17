Полицейские будут контролировать вывоз мусора в Астане

Астана. 17 июля. КазТАГ – Местная полицейская служба столичного ДВД будет контролировать работу организаций по вывозу мусора, сообщается на сайте акимата Астаны.

«Местная полицейская служба столичного ДВД взяла на контроль работу организаций, вывозящих твердо-бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, а также за подрядными организациями, осуществляющими уборку внутриквартальных территорий и проезжей части дорог от мусора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта работа проводится в целях улучшения санитарного состояния города.

Вместе с тем сообщается, что с начала года за несвоевременную уборку закрепленных территорий от мусора, а также за несвоевременный вывоз ТБО с контейнерных площадок 60 подрядных организаций оштрафованы на Т3,7 млн.