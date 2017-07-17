Нацбанк РК: регулятор или манипулятор?

Национальный банк манипулирует данными. Так утверждает известный эксперт. Причем, сфера, где наблюдаются недобросовестные действия, более чем чувствительная для всех казахстанцев – это валютный рынок

Ой, вернулся!

На днях Национальный банк признался, что он вернулся в июне на валютный рынок. Все основания для этого были. «В июне 2017 года наблюдалась тенденция снижения цены на нефть и ослабления российского рубля, что оказывало определенное влияние на внутренний валютный рынок. 21 июня цена на нефть марки Brent достигла минимального значения с начала года, снизившись до уровня ниже 45 долларов США за баррель на фоне опасений по поводу сохраняющегося глобального перенасыщения рынка нефтепродуктов и эффективности договоренностей ОПЕК. Курс российского рубля незамедлительно отреагировал на изменения фундаментального фактора, последовало ослабление валюты до 60 рублей за 1 доллар США», – написали пиарщики регулятора в пресс-релизе.

Чтобы несколько ограничить возрастающую волатильность тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары США, осуществив продажу в размере 101 млн. долларов США.

Пресс-служба Нацбанка сообщила, что валютные интервенции проводились в период пикового спроса на иностранную валюту: 21 и 22 июня 2017 года. И в качестве обоснований пользователям этой информации напомнили, что «Поскольку внутренний валютный рынок Казахстана может быть подвержен высокой волатильности, Национальный банк сохраняет за собой право проведения интервенций на валютном рынке с целью предотвращения резких дестабилизирующих изменений валютного курса, не препятствуя формированию фундаментального тренда по обменному курсу. Использование валютных интервенций в условиях режима инфляционного таргетирования соответствует мировой практике стран с развивающейся экономикой».

Еще в мае ничто не предвещало никаких катаклизмов. Полезно вспомнить, что было. В мае 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 310,40-318,43 тенге за доллар США. На конец мая 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 312,26 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,7% (с начала года укрепление на 6,3%). Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в мае 2017 года увеличился на 5,1% и составил $12,6 млрд., в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на 22,7% до 3,3 млрд. долл. США, на внебиржевом валютном рынке объем операций незначительно снизился на 0,1% до 9,3 млрд. долл. США. В мае 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах увеличился до $350,5 млн.

И вот июнь. Как утверждает Нацбанк, он разменял на валютном рынке всего за два дня аж $101 млн.!

Ой ли, вернулся?

Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов, честно говоря, не уверен в том, что Нацбанк совершал валютные интервенции всего два дня в июне. Он полагает, что регулятор мог это делать и в другие дни: «В связи с регулярным присутствием Нацбанка на валютном рынке нельзя утверждать, что он продал $101 млн только 21 и 22 июня и ничего не продавал в другие дни. В целом за месяц такая сумма интервенций является небольшой и вполне приемлемой с точки зрения сглаживания резких колебаний курса».

Портал kapital.kz, цитирующий эксперта, пишет, что когда сумма покупки равна сумме продажи, присутствие Нацбанка на рынке как бы равно нулю. Так было с сентября 2016-го по май 2017-го. Тогда чистая сумма валютных интервенций оказалась нулевой. В июне у него это не получилось из-за избыточного спроса на доллары в течение всего месяца.

Фокус заключается в том, что в данном случае речь идет о чистой, а не валовой сумме интервенций. Нацбанк по-прежнему не показывает объемы проданной и купленной валюте за месяц, и тем более не дает ежедневную раскладку, что очень важно для понимания, есть ли интервенции со стороны Нацбанка или нет. Прозрачности нет, и поэтому аналитики предполагают, что на самом деле существует другая статистика, скрытая от общественности.

Для понимания проводимой регулятором монетарной политики важна информация о валютных обменных операциях, которые он проводит вне KASE. Есть подозрения, что суммы таких операций очень существенны и серьезно влияют на валютные курсы на самой бирже, делится Мурат Темирханов.

Он обращает внимание на один из важных индикаторов – среднемесячный курс тенге к российскому рублю. «Если посмотреть статистику Нацбанка, то можно заметить, что в мае-июне он четко стоял на уровне 5,5 тенге за рубль. Такая стабильность может указывать на то, что целью регулярных интервенций НБ РК на бирже является сохранение паритета тенге к рублю», – считает эксперт.

В таких условиях, безусловно, нельзя говорить о том, что в Казахстане присутствует свободный валютный рынок. Его нет. Курс находится под строгим присмотром Нацбанка, который следит за ситуацией на валютном рынке и сглаживает скачки курса тенге. Эта политика, конечно, далека от того, чтобы фиксировать курс тенге по отношению к доллару, но она также далека и от задачи сбережения валютных резервов – периодически Нацбанк отправляет в «топку» валютного рынка накопленные доллары. И пока не будет свободного рынка, эта «топка» будет работать.

Положительным же фактором является предсказуемость валютного курса. Население более спокойно относится к сдерживаемой волатильности курса тенге, что влияет на продолжающуюся в стране дедолларизацию и увеличивает лояльность к национальной валюте.

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