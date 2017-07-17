В Алматы водитель насмерть сбил пешехода и совершил ДТП, пытаясь скрыться с места аварии

Алматы. 17 июля. КазТАГ – В Алматы водитель насмерть сбил 34-летнюю женщину-пешехода, после чего совершил еще одно ДТП, пытаясь скрыться с места аварии, сообщает корреспондент агентства.

«Сегодня около 09.00 по ул. Шаляпина, между улицами Момышулы и Саина, водитель на автомобиле марки BMW сбил пешехода насмерть, после чего, пытаясь скрыться с места преступления, совершил ДТП по ул. Шаляпина в западном направлении, где его поймали полицейские», — сказал корреспондент КазТАГ в понедельник.

Отмечается, что погибшая 34-летняя женщина перебегал дорогу в неположенном месте.