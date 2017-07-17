Победный финал «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса с «косяками» от «Хабара», драматические события на «Тур де Франс», казахстанцы на ЧМ по водным видам спорта и трудное еврокубковое лето футбольных клубов

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: казахстанская команда – сильнейшая в WSB

Седьмой сезон Всемирной серии бокса (WSB) завершился победой казахстанской команды «Астана Арланс». Это третий ее подобный успех за всю семилетнюю историю существования данного турнира (ранее она выигрывала в 2013-и и 2015-м). Дважды сильнейшими становились кубинцы, по разу – французы и украинцы.

Финальная встреча с участием «Астана Арланс» и «Cuba Domadores» прошла в минувшую субботу в казахстанской столице. Для выявления команды-победительницы пришлось проводить не только 10 «плановых» боев, но и один дополнительный. И хотя фаворитами считались кубинцы, в составе которых было большинство первых номеров национальной сборной, включая трех олимпийских чемпионов, итоговый результат оказался в пользу казахстанцев – 6:5. Причем они сумели отыграться со счета 2:5.

Первые бои сложились для «Астана Арланс» удачно: Темиртас Жусупов (до 49 кг) и Ильяс Сулейменов (до 56 кг) одолели соответственно Йоханиса Аргилагоса и Хавьера Ибаньеса. Но затем за дело взялись лидеры кубинской команды, которые выиграли пять поединков подряд. Антон Пинчук (до 91 кг) не смог ничего поделать с бронзовым призером ОИ-2016 Эрисленди Савоном. Перспективный Абильхан Аманкул (до 75 кг), единственный в составе «Астана Арланс», кто выступал за национальную сборную РК на последнем чемпионате Азии, и Арман Рысбек (до 81 кг) проиграли действующим олимпийским чемпионам – Арлену Лопесу и Хулио Сезару Ла Крусу. Потерпел поражение и Дилмурат Мижитов (до 64 кг), уступивший Энди Крузу. Наконец, наш опытный боец Олжас Саттыбаев (до 52 кг) проиграл призеру двух последних чемпионатов мира Йосвани Вейтия.

Таким образом, общий счет стал 2:5, и, казалось, судьба противостояния решена. Но потом ситуация развернулась на 180 градусов. И если победа супертяжа Олжаса Букаева над неповоротливым Йоандри Тойпаком не выглядела неожиданной, то успех Закира Сафиуллина (до 60 кг) в бою с трехкратным чемпионом мира Ласаро Альваресом стал настоящей сенсацией – в равном поединке рефери отдали предпочтение казахстанцу. Затем на ринг вышли Асланбек Шымбергенов (до 69 кг) и Роньель Иглесиас Сотолонго. Титулованный кубинец (олимпийский чемпион 2012-го, чемпион мира 2009-го – правда, в более легком весе), похоже, с возрастом сдал, и наш боксер сумел одолеть его.

После успеха Шымбергенова общий счет сравнялся, поэтому был назначен дополнительный поединок, в котором сошлись бойцы весовой категории до 52 кг – Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар. Двое судей из трех отдали преимущество казахстанцу, что принесло команде «Астана Арланс» победу в матчевой встрече – 6:5.

К сожалению, телезрители не увидели ключевые моменты финального противостояния – концовки двух последних боев (10-го и 11-го). Трансляция, которую вел «Хабар», в эти минуты прерывалась из-за технических сбоев, якобы вызванных погодными условиями. Подобные «косяки» во время показа спортивных событий у главных государственных телеканалов случаются довольно часто.

Велоспорт: капитан «Астаны» — пока 2-й, а сокапитан выбыл из гонки

Вторая неделя «Тур де Франс» получилась очень интересной, а в чем-то и драматичной.

В среду на 11-м этапе серьезно пострадала «Астана»: ее сокапитан датчанин Якоб Фульсанг, занимавший 5-е место в генеральной классификации, и итальянец Дарио Катальдо попали в серьезный завал. Оба получили травмы разной тяжести, и если второй снялся с гонки сразу, то Фульсанг продолжил борьбу, но спустя два дня все-таки вынужден был последовать примеру итальянца. Для «Астаны» это очень ощутимая потеря, поскольку ее лидер Фабио Ару остался без главных своих помощников.

В четверг произошли изменения в общем зачете. К началу состоявшегося в этот день 12-го этапа лидировал трехкратный победитель «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум из «Sky». Ару проигрывал ему 18 секунд, француз Роман Барде из «AG2R La Mondiale» – 51, колумбиец Ригоберто Уран из «Cannondale-Drapa» – 55. Далее располагались ирландец Дэниэл Мартин из «Quick-Step» – 1.44, британец Симон Йетц из «Orica-Scott» – 2.22, колумбиец Наиро Кинтана из «Movistar» – 2.13, испанец Микель Ланда из «Sky» – 3.06. Так вот, в четверг на последних пятистах метрах во время подъема на очень крутую вершину Ару пошел в атаку, на которую не смог среагировать Фрум. И хотя капитан «Астаны» не сумел взять этап (его опередили Барде и Уран), но главное – он «привез» британцу достаточно для того, чтобы перехватить желтую майку лидера. И теперь уже Ару выигрывал у Фрума 6 секунд.

Следующий этап, состоявшийся в пятницу, ознаменовался побегом квартета, в котором были такие сильные гонщики, как Кинтана, Ланда и испанец Альберто Контадор из «Trek-Segafredo». Они выиграли у следующей группы (Ару, Фрум, Барде, Уран) более полутора минут и сократили свое отставание в общем зачете, но не более того.

В субботу все шло к групповому финишу, однако Ару умудрился буквально на ровном месте проиграть, путь и не так много, своим основным конкурентам. В частности, от Фрума и Урана он отстал на 24 секунды, от Барде – на 20. Как следствие, капитан «Астаны» снова отдал желтую майку Фруму и совсем близко подпустил к себе в общем зачете Барде и Урана.

На вчерашнем 15-м этапе был момент, когда Фрум начал отставать от остальных генеральщиков. И если бы «Астана» могла вести полноценную командную работу, то вместе с «AG2R La Mondiale», ведомой Барде, она наверняка бы постаралась увеличить отрыв. Однако этого не случилось, и ситуация в общем зачете не изменилась. Разве что Кинтана проиграл очень много и фактически выбыл из борьбы за высокие места.

Перед заключительной неделей лидирует Фрум. Капитан «Астаны» проигрывает ему 18 секунд, Барде – 23, Уран – 29 (как видите, разрывы почти минимальные), Мартин – 1 минуту 12 секунд, Ланда – 1.17, Йетц – 2.02. Все остальные находятся на приличном отдалении.

Футбол: у «Астаны» все нормально, за «Кайрат» и «Иртыш» тревожно

На минувшей неделе стартовал второй раунд квалификации европейских клубных турниров.

«Астана», вступившая в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, встречалась в Юрмале (Латвия) с местным «Спартаком». Наша команда имела большое игровое преимущество (достаточное назвать соотношение ударов по воротам – 17:1), но довольствовалась одним забитым голом – его автором стал Патрик Твумаси. Впрочем, счет 1:0 перед домашним поединком (он состоится завтра, во вторник, и начнется в 20.00) позволяет «Астане» чувствовать себя довольно комфортно. Следующим ее соперником станет, скорее всего, польская «Легия».

А вот казахстанские клубы, продолжающие борьбу в квалификации Лиги Европы, свои первые матчи второго раунда провели дома. «Кайрат» в Алматы не смог одолеть албанский «Скендербеу». Надо признать, что счет 1:1 вполне соответствует тому, что происходило на поле: вопреки ожиданиям, хозяева не имели игрового преимущества. Да, они забили быстрый гол (отличился Жерау Гоу), но затем гости выглядели, как минимум, не хуже. Так что перед ответным поединком за «Кайрат» очень тревожно.

Такой же результат 1:1 был зафиксирован и в Павлодаре, где местный «Иртыш» принимал сербскую «Црвену Звезду». Последняя изначально считалась фаворитом в этом противостоянии. Гости повели в счете на первых минутах второго тайма, но перед самым финальным свистком полузащитник «Иртыша» Стефан Живкович реализовал пенальти. Тем не менее шансы сербской команды на прохождение в следующий раунд выглядят более предпочтительными.

И «Кайрат», и «Иртыш» проведут ответные матчи в ночь с четверга на пятницу.

Футбол: дома и стены помогают?

В субботу состоялся 20-й тур чемпионата Казахстана. Два матча из его программы («Кайрат» — «Астана», «Ордабасы» — «Иртыш») были проведены еще в конце мая, поэтому названные четыре команды в этот день отдыхали. Так что отношения между собой выясняли середняки и аутсайдеры. В трех поединках из четырех победы одержали хозяева.

«Шахтер» – «Окжетпес» 1:0.

«Тобол» – «Акжайык» 2:0.

«Тараз» – «Актобе» 1:1.

«Кайсар» – «Атырау» 2:0.

Турнирное положение: «Астана» – 48 очков (после 20 игр), «Кайрат» – 43 (20), «Ордабасы» – 38 (20), «Тобол» и «Иртыш» – по 31 (20), «Кайсар» – 23 (20), «Шахтер» и «Тараз» – по 21 (20), «Окжетпес» – 18 (19), «Атырау» – 17 (19), «Актобе» – 16 (19), «Акжайык» – 15 (19).

Водные виды спорта: Виталий Худоякв – в «топ-10» на чемпионате мира

В столице Венгрии стартовал чемпионат мира по водным видам спорта – одно из главных событий нынешнего года в международном календаре. Он продлится с 15 по 30 июля, его участники разыграют 75 комплектов наград: 42 в плавании (бассейн), 7 в плавании на открытой воде, 13 в прыжках в воду, 9 в синхронном плавании, 2 в хай-дайвинге и 2 в водном поло.

Первые медали были разыграны на 5-километровой дистанции в плавании на открытой воде у мужчин. Более чем достойно выступил казахстанец Виталий Худяков, который финишировал 9-м (среди 60 участников), проиграв победителю 16,7 секунды. Другой наш соотечественник, Лев Черепанов, занял 57-е место. А призовую тройку составили представители Франции, Италии и Великобритании.

Вчера на 10-километровой дистанции у женщин наша Ксения Романчук показала 44-й результат.

В соревнованиях дуэтов (это уже синхронное плавание) сестрам Александре и Екатерине Немич не хватило совсем немного, чтобы пробиться в финальный раунд. Для этого им надо было по итогам квалификации попасть в число 12 сильнейших, а наши девушки стали 13-ми (среди 40 пар).

В турнирах по водному поло (и в мужском, и в женском собраны по 16 сильнейших команд мира) участвуют обе сборные Казахстана. Наши девушки на предварительной стадии попали в один квартет с соперницами из Австралии, России и Греции. Вчера они играли с представительницами Зеленого континента и потерпели поражение – 4:16.

Мужская сборная Казахстана проведет свой первый матч сегодня. Противостоять ей будет команда Бразилии. Также в этой группе играют канадцы и черногорцы.

А гвоздем программы чемпионата станут, конечно, соревнования пловцов. Они начнутся 23 июля. Наша главная и, по сути, единственная надежда – олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. Он должен побороться за медали как на своей коронной 200-метровке брассом, так и на дистанции вдвое короче.

Легкая атлетика: Ольга Рыпакова осталась за чертой призеров

В Рабате (Марокко) прошел этап «Бриллиантовой лиги», в программе которого были соревнования женщин в тройном прыжке. Не очень удачно выступила Ольга Рыпакова. В лучшей их своих попыток (всего их было шесть) она показала результат 14 метров 20 сантиметров. Это принесло ей только 4-е место. А победила олимпийская чемпионка колумбийка Катерин Ибаргуэн, прыгнувшая на 14.51. Второе место заняла Кимберли Уильямс из Ямайки (14.31), третье – гречанка Параскеви Папахристу (14.21).

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