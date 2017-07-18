Корпорацию «Казахмыс» обвиняют в использовании оборудования с истекшим сроком службы

Караганда. 18 июля. КазТАГ — Корпорацию «Казахмыс» обвиняют в том, что сотрудники компании работают на оборудовании с истекшим сроком службы, передает корреспондент КазТАГ.

Так, в производстве специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области находится гражданское дело по исковому заявлению департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК по Карагандинской области к корпорации «Казахмыс».

Из материалов дела следует, что с 15 по 25 мая 2017 года проводилась проверка промышленной безопасности Южно-Жезказганского рудника корпорации «Казахмыс». Здесь было установлено, что оборудование для поднятия и спуска людей и продукции компании эксплуатируется с истекшим нормативным сроком службы и не принимаются меры для снижения риска опасных производственных факторов для работников предприятия.

«Департамент комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области через суд требует корпорацию «Казахмыс» приостановить эксплуатацию мостовых кранов грузоподъемностью 60 тонн и пассажирского лифта, установленных на грузовом стволе шахты №65 и №67», — пояснили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.