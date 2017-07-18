Задержаны подозреваемые в перестрелке в пос. Курык

Актау. 18 июля. КазТАГ — Подозреваемые в перестрелке в пос. Курык задержаны, сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области Алтынбек Калиев.

«Вчера в 23.00 в больницу села Курык обратились шестеро молодых ребят. Троих после осмотра забрали в областную больницу с диагнозом «огнестрельное дробовое ранение». После этого в департаменте внутренних дел была создана следственная оперативная группа», — сказал А. Калиев.

«Выяснилось, что в селе Курык молодые люди лет 19-20 поссорились, после чего они вызвали своих старших братьев, которым 22-23 года. Потом 10-15 ребят выехали за пределы поселка. В ходе драки были произведены 2 выстрела из огнестрельного оружия», — прокомментировал он подробности инцидента.

По его словам, все подозреваемые были установлены и задержаны.

«На данный момент все подозреваемые установлены, вещественные доказательства изъяты, возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч.3 (хулиганство с применением огнестрельного оружия), а также 24-99 ч.2 (покушение на убийство)», — уточнил А. Калиев.

Как сообщалось, 6 человек пострадали в перестрелке в пос. Курык Каракиянского района в ночь с 17 на 18 июля. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы, еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу, где их экстренно прооперировали.

По словам врачей, у одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки, он находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое.

Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии. Третий пострадавший с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.