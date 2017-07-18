Назначен новый заместитель акима Алматы

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Мурат Дарибаев назначен новым заместителем акима Алматы, сообщил пресс-секретарь акима Тимур Базарбаев.

«По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев. Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу», — написал Т.Базарбаев в Facebook во вторник.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поблагодарил Р.Тауфикова за проведенную работу. Он курировал вопросы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, труда и миграции, обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации ЧС и др.

М.Дарибаев ранее занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы».