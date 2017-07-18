Положительный прогноз по росту цен на нефть в III квартале сохранится

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Сырьевой сектор поднялся на фоне продолжившегося ослабления доллара США, считает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, на рынке зерна произошел резкий разворот цен после того, как погодные риски уменьшились, но нисходящее движение было компенсировано ростом на рынках энергоресурсов и драгоценных металлов, где игроки закрывали короткие позиции.

«Процесс завершения ультрамягкой денежно-кредитной политики вышел на новый уровень, когда к Федеральной резервной системе США присоединился Банк Канады. В прошлую среду он впервые за последние 7 лет поднял официальную процентную ставку на четверть пункта — до 0,75%. Во время полугодового обращения к конгрессу председатель ФРС Джанет Йеллен сказала, что несмотря на то, что ФРС продолжает курс на постепенную нормализацию процентных ставок, банк может замедлить этот процесс, если инфляция будет держаться ниже целевого значения», — цитирует О.Хансена агентство Trend.

Эксперт напомнил, что цены на сырую нефть повысились под конец недели, которая была полна неоднозначных сигналов. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) выступило с прогнозом увеличения спроса, но также отметило вероятность роста объемов добычи в странах ОПЕК и слабого исполнения соглашения об ограничении производства. В США запасы в очередной раз сократились сильнее, чем ожидалось, но такое изменение было восполнено ростом объемов добычи после 5 недель стабильных показателей.

«Улучшение ситуации с запасами нефти в США, которое продолжается уже 3 недели, было нейтрализовано негативными для цен новостями от группы ОПЕК. Международное энергетическое агентство так представило это в своем ежемесячном отчете о состоянии энергетического рынка: «Каждый месяц происходит что-то, что сбивает темпы восстановления баланса. В этом месте возникли два препятствия: значительный подъем добычи нефти в Ливии и Нигерии и снижение процента выполнения странами ОПЕК требований соглашения об ограничении добычи», — сказал О.Хансен.

Он отметил, что при ожидаемом росте мирового спроса МЭА также заявило, что процент соответствия условиям сделки ОПЕК в прошлом месяце понизился до минимального за 6 мес. значения — 78% по сравнению с 95% в мае. Ситуацию усугубило совокупное увеличение объемов добычи нефти в Ливии и Нигерии, которые не участвуют в сделке, на 700 тыс. баррелей в сутки. Это ставит под угрозу предпринимаемые картелем усилия.

«Проблема, с которой столкнулась ОПЕК, отчетливо видна в ее собственном первом прогнозе спроса на 2018 год. Ожидаемому росту мирового спроса на 1,26 млн баррелей в сутки соответствует немного меньшее увеличение производства за пределами ОПЕК на 1,14 млн баррелей в сутки. Учитывая такие прогнозы, ОПЕК не сможет разорвать сделку по сокращению добычи 31 марта, потому что на рынок снова хлынут нежелательные потоки нефти», — утверждает эксперт.

По его словам, устойчивый избыток мирового предложения нефти в сочетании с медленным сокращением добычи повысил актуальность продолжительного периода низких цен. Они нужны для того, чтобы подорвать способность или желание американских компаний по добыче сланцевой нефти с высокими издержками строить новые буровые вышки и наращивать объемы производства.

«Тем не менее, после пяти недель стабильных показателей объемы добычи в США на прошлой неделе подскочили на 590 тыс. баррелей в сутки — до 9,39 млн баррелей в сутки. Такой показатель соответствует максимальному значению с июля 2015 года, а до установленного тогда рекорда не хватает всего 213 тыс. баррелей в сутки. Между тем американские сланцевые компании еженедельно вводят в эксплуатацию по 8 новых буровых вышек с тех пор, как в мае было зафиксировано их минимальное количество, и признаков снижения темпов не наблюдается», — отметил О.Хансен.

По его мнению, краткосрочные шансы на рост цен на нефть остаются слабыми, и в лучшем случае возникнет какое-нибудь непредвиденное событие, которое спровоцирует сокращение почти рекордной короткой позиции по сортам WTI и Brent.

«Однако устойчивое восстановление к верхней границе установленного диапазона возможно только при следующих условиях: замедление роста количества буровых вышек и объемов добычи в США в ответ на снижение цен; значительное сезонное сокращение запасов сырой нефти в США (обычно длится до конца сентября); сохранение дисциплины в ОПЕК, особенно со стороны Ирака и Ирана; ограничение экспорта в ключевых странах ОПЕК в третьем квартале в целях удовлетворения возросшего внутреннего спроса и замедление темпов роста добычи или новые перебои в производстве в Ливии и Нигерии», — сказал эксперт.

«Мы сохраняем положительный прогноз в отношении роста цен в этом квартале, так как полагаем, что некоторые из упомянутых выше факторов могут реализоваться в ближайшие недели. Но пока этого не произошло, нефтяной рынок останется под контролем «медведей», до тех пор пока цепочка из понижающихся максимумов, тянущаяся с февраля, не будет разорвана. На этом основании ключевыми уровнями сопротивления на ближайшее время мы выбираем цену $47,3 за баррель для нефти WTI и $50 за баррель для нефти Brent», — прогнозирует О.Хансен.

Он также отметил, что цены на золото и серебро предприняли осторожную попытку подняться после стремительного падения на предыдущей неделе.

«Заявления госпожи Йеллен в ее полугодовом обращении к конгрессу пробудили у некоторых игроков интерес к закрытию коротких позиций по золоту и серебру, но оба металла остаются уязвимыми, учитывая перспективу повышения процентных ставок. В пятницу ухудшение показателей по потребительской инфляции и розничным продажам оказало этим металлам поддержку, так как новость спровоцировала повышение курса японской иены и снижение ставок доходности по облигациям», — сказал О.Хансен.

По его словам, значительное увеличение долговых обязательств с отрицательной доходностью в начале 2016 года стало причиной стремительного роста цен на золото в первой половине указанного года. Когда центральные банки взяли курс на нормализацию денежно-кредитной политики, доходность облигаций начала расти, а значит, уменьшился уровень непогашенных долгов с отрицательной доходностью, и рынки золота и серебра оказались в затруднительном положении.