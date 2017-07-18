АНК проводит среди столичных журналистов конкурс на лучшее освещение темы межэтнического согласия

Астана. 18 июля. КазТАГ – Ассамблея народа Казахстана проводит среди журналистов Астаны конкурс «Бірлік жаршысы» на лучшее освещение темы межэтнического согласия сообщается на сайте акимата Астаны.

«С 14 июля по 20 августа Ассамблея народа Казахстана проводит в Астане городской конкурс «Бірлік жаршысы» («Проповедник единства» – КазТАГ) среди журналистов средств массовой информации по теме, посвященной укреплению межэтнического согласия», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

По условиям, к участию в конкурсе принимаются материалы, посвященные укреплению межэтнического согласия и единства, направленные на укрепление имиджа института Ассамблеи народа Казахстана, пропаганду культуры этносов, проживающих в Казахстане, а также статьи об общественно-политической жизни и достижениях этнокультурных объединений города Астаны.

Победителей определят в трех номинациях: лучший телевизионный (видео) сюжет, лучшая публикация в печатных СМИ, лучший радиосюжет.

Как сообщают организаторы, премии будут присуждаться решением конкурсной комиссии. Подведение итогов конкурса состоится 29 августа. На конкурс принимаются материалы различных жанров, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января до 20 августа 2017 года. Для участия в конкурсе приглашаются журналисты всех СМИ города Астаны.