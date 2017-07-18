В Москве простятся с Владимиром Толоконниковым 20 июля

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Прощание с Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля в Москве, сообщила пресс-служба посольства РК в России.

«Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля, в Доме Кино Союза Кинематографистов России в 11.00», — говорится в сообщении во вторник.

При этом отмечается, что все желающие, коллеги и поклонники приглашаются на церемонию гражданской панихиды.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — добавили в посольстве.

В.Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Всего Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино.

Артист скончался в Москве на 75-м году жизни.