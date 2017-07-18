Караганда. 18 июля. КазТАГ — В Карагандинской области наблюдается отставание по подготовке объектов к новому отопительному сезону, передает корреспондент КазТАГ.

«На отчетную дату на теплоэлектростанциях завершены ремонтные работы на 10 котлах и 4-х турбинах. Согласно круглогодичному графику ведутся работы на 15 котлах и 8 турбинах. По 13 котлам и 7 турбинам сроки ремонтов не наступили. На станциях наблюдается отставание от графика по объему ремонтных работ у ТОО «Bassel Group LLS» и Балхашской ТЭЦ. Я бы хотел акцентировать внимание на том, что руководителям станций необходимо не только устранить отставание, но и выполнить текущие плановые показатели», — сказал заместитель акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа.

Что касается других объектов жизнеобеспечения, то, по его данным, плановый показатель уровня их подготовки составляет 45%.

«Работы везде идут. Фактическое выполнение ремонта составляет в среднем 48%. Вместе с тем есть отставания, в частности, по подготовке многоэтажных жилых домов. Известно, что при подготовке объектов стоит задача — обеспечить получение паспортов/актов готовности объектов», — напомнил замакима.

Он также проинформировал, что в разрезе регионов приступили к конкурсным процедурам по государственным закупкам топлива.

А. Шкарупа акцентировал внимание руководителей городов и районов, что при подготовке объектов стоит задача не столько обеспечить собственно получение паспортов их готовности, сколько провести реальные работы, исключив риски аварийности в зимнее время.

«Акимы должны держать данный процесс под личным контролем и помнить о своей профессиональной ответственности за подготовку прохождения отопительного сезона», — заключил он.