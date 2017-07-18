В Казахстане увеличилась частота и количество опасных природных явлений

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Астана. 18 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане в связи с глобальными изменениями климата Земли увеличилась частота и количество опасных природных явлений, сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Мереке Абдрахметов.
«По данным мониторинга «Казгидромет», с глобальным изменением климата Земли увеличивается частота и количество опасных природных явлений. Если в 2015 году на территории РК отмечено 11 тыс. опасных погодных явлений, в 2016 году количество увеличилось до 12100 явлений, только за июнь 2017 года отмечено 1217 грозовых явлений», — сказал М. Абдрахмметов на пресс-конференции во вторник.
Это, по его словам, в 4 раза превышает средние многолетние нормы. Нормой является 20 подобных явлений в месяц.
«Опасные явления сопровождаются сильными шквальными ветрами, кратковременным усилением до ураганного ветра, а также отмечается тенденция увеличения перехода сильных штормовых ветров к ураганным ветрам 30 м/с и более», — пояснил он.
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