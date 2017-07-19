Двух казахстанок эвакуировали в Москву из зоны вооруженного конфликта в Йемене

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Министерство по чрезвычайным ситуациям России эвакуировало в Москву из зоны вооруженного конфликта в Йемене 62 человека, в том числе 2-х казахстанок, сообщила пресс-служба посольства РК в РФ.

«Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что они же были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта.

По прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.

«В ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери там надо окончить школу. Кроме того, в арабской стране остались муж и сын женщины, являющиеся гражданами Йемена», — добавили в посольстве.