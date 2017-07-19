Двух казахстанок эвакуировали в Москву из зоны вооруженного конфликта в Йемене

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Министерство по чрезвычайным ситуациям России эвакуировало в Москву из зоны вооруженного конфликта в Йемене 62 человека, в том числе 2-х казахстанок, сообщила пресс-служба посольства РК в РФ.
«Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин», — говорится в сообщении в среду.
При этом отмечается, что они же были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта.
По прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.
«В ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери там надо окончить школу. Кроме того, в арабской стране остались муж и сын женщины, являющиеся гражданами Йемена», — добавили в посольстве.
Ранее российские СМИ сообщали, что самолет МЧС России доставил из Йемена в Москву свыше 60 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Во время полета их сопровождали медики отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.comments powered by HyperComments