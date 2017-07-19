Алматы. 19 июля. КазТАГ – В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт; изъято 8 кг взрывчатки, сообщает КирТАГ.

«Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана в Карасуйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин Кыргызстана 1980 года рождения», — говорится в сообщении ГКНБ КР в среду.

Установлено, что задержанный участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и планировал совершить на территории республики террористический акт.

В ходе обыска по месту его жительства обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами весом 8 кг, компоненты для СВУ (аммиачная селитра и алюминиевая пудра), различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера.

Обнаруженное СВУ саперами ГКНБ обезврежено на месте.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.241 (незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устрой и взрывчатых веществ) и ст.28-226 (приготовление к терроризму) УК КР.